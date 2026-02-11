Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te öldürülen Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, vefatının 11. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türkiye genelinde birçok kurum ve vatandaş, sosyal medya paylaşımları ve anma programlarıyla Özgecan’ı rahmetle andı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Özgecan Aslan’ın ölümü, dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olmuş; kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlamıştı. Olayın ardından açılan davada sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Aradan geçen 11 yıla rağmen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sorunu kamuoyunun en önemli toplumsal meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, yalnızca anma etkinlikleriyle değil; hukuki düzenlemeler, koruyucu mekanizmalar ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla kalıcı çözümler talep ediyor.

Özgecan Aslan, ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı.