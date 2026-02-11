Burdur’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Burdur-Tefenni kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı’nda meydana geldi.

Hüseyin Y. idaresindeki 15 NN 126 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Hüsna Nisa A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kadın ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Kamerada

Öte yandan yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hüsna Nisa A.’nın yaya geçidinden geçtiği sırada otomobilin çarpması ve yere savrulma anı net şekilde görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.