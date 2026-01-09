Burdur’da iki kamyonetin karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Merkez Menderes Mahallesi’nde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan T. idaresindeki kamyonet ile Bekir İ.’nin kullandığı kamyonet, saat 15.00 sıralarında kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonrası kamyonette sıkışan Bekir İ., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.