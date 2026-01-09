Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden soğuk havanın ardından başlayan yağış, ilçe genelinde yaşamı etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kar altında yürümekte güçlük çekerken, araç sahipleri de karla kaplanan araçlarını temizlemek için yoğun çaba harcadı.

İlçe Merkezi Beyaza Büründü

Kar yağışıyla birlikte Karlıova’da sokaklar, binalar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçenin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler oluşurken, beyaza bürünen şehir merkezi dron ile görüntülendi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.