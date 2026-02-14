Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Burdur’da Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih S. (19) idaresindeki 15 AL 322 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan üç öğrenciye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan ve Ercan Akın Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen Zeynep E. (17), Elanur Ç. (17) ve İpek Ü. (17), ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep E., Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer iki öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Otomobil sürücüsü Fatih S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.