Burdur-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti ve 2 araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden 07 L 9130 plakalı otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer (34), yola çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolü kaybeden otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile, ardından Gölhisar’dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki 15 AEH 779 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ve yolcu Ramazan A. (54) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye yardımıyla çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer’in hayati tehlikesi ise sürüyor.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., “Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi” dedi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.