Burdur’da gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında karşılaşan N.G. ile Ömer K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Cezaevinden izinli olduğu öğrenilen N.G., yanında bulunan bıçakla 38 yaşındaki Ömer K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan arbede sırasında kavgayı ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K. de saldırganın bıçaklı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

Şüpheli Bina Girişinde Yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren N.G. ise eğlence mekanının yanındaki binanın girişinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.