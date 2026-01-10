Adana’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve sahte içki ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından çok sayıda adres tespit eden ekipler, belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirilirken, olayla bağlantılı şüpheliler gözaltına alındı.

10 Bin Paket Sigara, 500 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen aramalarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 500 litre kaçak ve sahte içki bulundu. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.