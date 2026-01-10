Basın çalışanlarını unutmadı. Kulüp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, her türlü zorlu koşula rağmen toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için emek veren gazetecilerin üstlendiği önemli role dikkat çekildi. Gençlerbirliği, basın mensuplarının özverili çalışmalarına vurgu yaparak tüm gazetecilerin gününü kutladı.

“Basın Emekçilerinin Yanındayız”

Gençlerbirliği’nin mesajında, gazeteciliğin kamuoyunun sesi olma sorumluluğunu taşıyan önemli bir meslek olduğu ifade edildi. Kulübün paylaşımı, spor camiasının basın çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhabir: Şeval Ateş