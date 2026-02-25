Ankara’da 33 yıldır hizmet veren CAFEMİZ, değişen ekonomik koşullara karşı geliştirdiği kampanyalar ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; İşletme Müdürü Adıgüzel Polat, artan maliyetlere rağmen misafir memnuniyetinden ödün vermediklerini belirterek; çay saati uygulamasından gençlere özel “keyif saatleri”ne, Ramazan’daki ücretsiz ikram tabağından “hayal kahvaltısı” konseptine kadar birçok yeniliği hayata geçirdiklerini söyledi. Polat, “Biz hizmet veriyoruz ama buranın gerçek sahibi misafirlerimiz” sözleriyle işletme anlayışlarını özetledi.

“3 İLE 6 ARASI ÇAY SAATİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

Kafede özellikle ev hanımlarına ve emekli öğretmenlere yönelik bir uygulama başlattıklarını belirten Polat, “Ev hanımlarına göre biz bir çay saati kampanyası yaptık. 3 ile 6 arası. Ve bu çay saati kampanyası baya da olumlu karşılandı” dedi.

Çay saatinin içeriğine ilişkin bilgi veren Polat, “Fiyatı mesela 210 TL. Sınırsız bir çay ve 10 çeşit bir ürün içerisinde ikram. Talep de çok oldu. Biz bu konuda çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik şartların vatandaşları zorladığını vurgulayan Polat, bu kampanyayla hem fiyat avantajı sunduklarını hem de öğle saatlerindeki yoğunluğu artırdıklarını dile getirdi.

GENÇLERE ÖZEL “KEYİF SAATLERİ”

Akşam saatlerinde ise gençlere yönelik bir kampanya uyguladıklarını söyleyen Polat, “Akşam 6 ile 10 arası gençlere yönelik bir keyif saatleri uyguladık. Bir şişe şarap veriyoruz, iki kişiye bir pizza, bir peynir tabağı ve bir salata veriyoruz. Onlar da keyifli bir şekilde akşam vakti güzel saatler geçiriyorlar.” dedi.

Polat, ekonomik daralmaya dikkat çekerek, “Ekonomik daraldıkça biz de insanların bütçesine göre önlemimizi almak zorundayız. Yoksa işletmeler tek tek kapanıp gidiyor.” diye konuştu.

“TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ”

Artan maliyetlerin sektörü zorladığını belirten Polat, şunları söyledi: “Bugün almış olduğumuz bir ürünün ertesi ayı bir bakıyorsun iki katına çıkmış. Biz onu direkt misafire yansıtamıyoruz. Yansıttığımız zaman da misafir bütçesine göre hareket ediyor.” Tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Polat, “Önceden bir çorba içerdi, bir salata yerdi. Şimdi çorbayı çıkarttı, bir salatayı ancak alabiliyor. Biz bunu fark edebiliyoruz.” dedi. Müşteri kaybı yaşamamak adına kampanyalara ağırlık verdiklerini vurgulayan Polat, “Azalmayı görünce bütün kampanyalara başvurduk.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.