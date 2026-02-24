2013 yılında kurulan ve öğrenci kabulüne 2016’da başlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), henüz 10 yıllık genç bir üniversite olmasına rağmen uluslararası arenada dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; QS’in 2026 Avrupa Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk kez yer alan ASBÜ, Avrupa genelinde 701–900 bandında konumlanırken, Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında ilk 100’de yer aldı.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Bu sonuç, üniversitemizin kuruluş felsefesinin, vizyonunun ve stratejik planlamasının doğru olduğunun uluslararası ölçekte tescilidir” dedi.

“TÜRKİYE AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA”

Rektör Arıcan, QS 2026 sonuçlarının yükseköğretim açısından tarihi bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın kamuoyuyla paylaştığı verilere dikkat çekti. Türkiye, QS Avrupa sıralamalarında 103 üniversite ile Birleşik Krallık’ınardından Avrupa’da en fazla üniversitesi bulunan ikinci ülke konumuna yükseldi.

Arıcan, “Bu başarı yükseköğretim politikalarının, vizyonun ve üniversiteler arası iş birliğinin sonucudur. Türk üniversiteleri artık Avrupa’da birinciliğe doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞTA GELEN ULUSLARARASI BAŞARI

Akademik sıralamalarda genellikle 50-60 yıllık köklü üniversitelerin yer alabildiğine dikkat çeken Arıcan, 10 yıllık bir üniversitenin ilk 1000’e girmesinin son derece istisnai bir durum olduğunu söyledi. Rektör Arıcan, “Henüz mezun vermeye yeni başlamış bir üniversitenin bu sıralamalara girmesi çok nadirdir. Bu başarı akademisyenlerimizin, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın ortak emeğidir" şeklinde konuştu. ASBÜ’nün ilk mezunlarını 2021 yılında verdiğini hatırlatan Arıcan, bu kısa sürede elde edilen uluslararası görünürlüğün sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

