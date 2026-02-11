Çankaya Belediyesi tarafından 2025 yılında Başkent’e kazandırılan Atatürk Sanat Merkezi (ASM), kısa sürede Ankara’nın önemli kültür-sanat duraklarından biri haline geldi. 500 kişilik Mavi Salon ve 1000 kişilik Kırmızı Salon’dan oluşan merkez, tiyatro, opera, bale ve konser programlarıyla sanatseverlere zengin bir takvim sunuyor.

Farklı sanat disiplinlerini aynı çatı altında buluşturan Atatürk Sanat Merkezi, hem kamu kurumlarının hem de özel toplulukların sahnelediği nitelikli yapımlarla Çankaya’da sanatın nabzını tutuyor.

Devlet Tiyatroları Şubat’ta ASM Sahnesinde

Ankara Devlet Tiyatroları’nın sahneleyeceği oyunlar ile Ankara Devlet Sahne Sanatları konseri, şubat ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak. Bu etkinliklerin biletleri operabale.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

Şubat programında yer alan Devlet Tiyatroları oyunları şöyle:

12-13 Şubat Saat 20.00 – Kırmızı Salon: Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)

17-18-19-20 Şubat Saat 20.00 – Mavi Salon: Bu da Geçer Yahu

19-20 Şubat Saat 20.00 – Kırmızı Salon: Öteki

24-25 Şubat Saat 20.00 – Mavi Salon: Annapurna

25 Şubat Saat 20.00 – Kırmızı Salon: Deli Dumrul

26-27 Şubat Saat 20.00 – Kırmızı Salon: Kan Kardeşler

Ankara Devlet Sahne Sanatları ise 12 Şubat saat 20.00’de Mavi Salon’da “Yıldızların Altında” konseriyle izleyici karşısına çıkacak.

Özel Tiyatrolar ve Konserler de Programda

Atatürk Sanat Merkezi, özel tiyatro toplulukları ve konser organizasyonlarıyla da şubat ayını hareketli geçiriyor. Bu etkinliklerin biletleri biletinial.com üzerinden satışa sunuluyor.

Şubat ayında sahnelenecek diğer etkinlikler şu şekilde:

21 Şubat 20.30 – Kırmızı Salon: Javadoff

21 Şubat 20.00 – Mavi Salon: Gömercin Kuşları

23 Şubat 20.00 – Kırmızı Salon: Meçhul Paşa

28 Şubat 21.00 – Mavi Salon: Ahmet Aslan

Mart’ta da Sanat Dolu Akşamlar

Mart ayında da Atatürk Sanat Merkezi sahnesinde tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Biletler yine biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

Mart programında yer alan etkinlikler ise şöyle:

2 Mart 20.00 – Kırmızı Salon: Yolcu

9 Mart 20.00 – Kırmızı Salon: Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

16 Mart 20.00 – Kırmızı Salon: Mutlu Aile Tablosu

Atatürk Sanat Merkezi, her yaştan sanatsevere hitap eden programıyla Başkent’in kültür-sanat yaşamına dinamizm katmayı sürdürüyor.