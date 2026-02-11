Pursaklar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncü kez kapılarını açan Pursaklar Kitap Günleri, Ankara genelinden yoğun katılımla sürüyor. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı ve onları nitelikli yayınlarla tanıştırmayı hedefleyen organizasyon, büyük ilgi görüyor.

Kitap Günleri kapsamında çocuklar, sevdikleri yazarlarla yüz yüze tanışma fırsatı yakalıyor. İmza günleri ve söyleşiler sayesinde minikler hem kitaplarını imzalatıyor hem de merak ettikleri soruları yazarlara yöneltebiliyor.

“Çocuklarımızı Kitapla Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, çocukların yazarlarla kurduğu birebir temasın önemine dikkat çekti. Çetin, “Kitap Günleri sayesinde çocuklarımız sevdikleri kalemlerle bir araya geliyor, hayallerini paylaşıyor. Bu buluşmalar onların düşünce dünyasında kalıcı izler bırakıyor. Teknolojik cihazlardan bir süre uzaklaşıp kitaplarla vakit geçirmeleri, geleceğe yapılmış en değerli yatırımlardan biridir. Evlerimizde okuma kültürünü güçlendirdiğimizde bunun olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Pursaklar Belediyesi olarak çocuklarımızı kitapla buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında yerel ve ulusal birçok yayınevi stant açarken; hikâye, masal, bilim ve eğitici içerikli eserler özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Aileler de çocukları için uygun kitapları seçme imkânı bulurken, organizasyonun kültürel anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getiriyor.

Renkli görüntülere sahne olan Pursaklar 4. Kitap Günleri, her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir kültür etkinliği olarak öne çıkıyor.