Bingöl’de köy okullarında öğrenim gören öğrenciler için anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen proje, Semra ve Enver Yücel Vakfı’nın (SEY) katkıları ve Bahçeşehir Koleji Öğrenci İşleri Direktörü Tülin Tarbak’ın koordinasyonuyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında Karlıova ilçesindeki Cilligöl İlkokulu ile Merkez ilçede bulunan Kumgeçit ve Garip İlkokullarında eğitim alan toplam 150 öğrenci ziyaret edildi. Öğrencilere spor malzemelerinin yanı sıra bilişsel gelişimlerini destekleyen kutu oyunları ve çeşitli eğitim materyalleri hediye edildi.

“Eğitime Katkı Önceliğimiz"

Gerçekleştirilen destek programı, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladı. Özellikle köy okullarında eğitim gören çocukların sosyal ve akademik imkanlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, projeye sundukları katkılardan dolayı Semra ve Enver Yücel Vakfı’na ve çalışmanın yürütücülüğünü üstlenen Tülin Tarbak’a teşekkür ederek, bu tür dayanışma örneklerinin eğitime büyük değer kattığını ifade etti.