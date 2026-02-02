Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından bugün yeniden dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen de öğrencilerle birlikte yeni döneme başladı.

İlk Ders “Bayrak” Temasıyla Başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda ilk ders; bayrak sevgisi, milli birlik, beraberlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bakan Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Çankaya Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler, Bakan Tekin ve Vali Şahin’i okul bahçesinde karşılayarak Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Tekin Öğrencilerle Derse Katıldı

Bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek bayrağın kendileri için ne ifade ettiğini sordu. Ardından 8-E sınıfının dersine katılan Tekin, öğrencilerle bayrak temalı etkinliklere eşlik etti. Ders kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte “Çanakkale Türküsü”nü seslendirdi.

Bakan Tekin, dersin ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek eğitim öğretim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“Çocuklarımıza Destek Olunmalı”

Okul ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak milli birliği, beraberliği, hukuk devletini, anayasal düzeni, insan haklarını ve her şeyden önemlisi bağımsızlığımızı savunacak bireyler yetiştirmek bizim ana görevimizdir. Bu eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın, milli birliğimizin en önemli sembollerinden biri olan bayrağımızla ilgili farkındalıklarını artıracak etkinlikler yapılmasını istedik. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, ay yıldızlı bayrağımızla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tüm milletimizden çocuklarımıza bu etkinliklerde destek olmalarını temenni ediyorum.”