İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat’ta Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fatih Ürek’in cenaze törenine sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener ve Seda Sayan törende yer alan isimler arasında bulundu.

Gülben Ergen’in Cenazeye Başı Açık Katılması Gündem Oldu

Cenaze törenine katılan Gülben Ergen’in başını örtmemesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Konu üzerine yapılan yorumlar tartışma yaratırken, Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Armağan Çağlayan’dan “Kutsal Mekân” Vurgusu

Çağlayan paylaşımında, herhangi bir tartışma başlatmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir dinin kutsal mekânına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu uygulamalıyız. Nasıl ki yurt dışında kiliselere şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaması gerektiğini düşünüyorum. İnançlar farklı olabilir ancak kutsal mekânda bulunan diğer insanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok."

Ünlü isimlerin katılımı ve cenaze töreni sonrası yaşanan bu tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.