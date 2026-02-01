Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda önemli bir oyuncu değişikliğiyle gündeme geldi. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Fatih Ünal’ı artık Emre Dinler canlandırıyor

Güngör’ün ayrılığının ardından dizide Fatih Ünal karakterinin hikâyesinin devam etmesi için kısa sürede yeni bir oyuncu arayışına giren yapım ve kanal yönetimi, rol için Emre Dinler ile anlaşma sağladı. Dinler, dün akşam yayınlanan bölümle ilk kez izleyici karşısına çıktı.

İzleyiciden yeni Fatih’e sert eleştiriler

Ancak Emre Dinler’in Fatih Ünal performansı, sosyal medyada beklenen karşılığı bulmadı. Dizinin sıkı takipçileri, yeni oyuncunun karakterle uyum sağlayamadığını savunarak performansı eleştirdi. Bazı izleyiciler rol değişikliğinin hikâye içinde farklı bir şekilde çözülebileceğini dile getirdi.

“Temu’dan sipariş ettiğimiz Fatih” yorumu gündem oldu

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, izleyicilerin eleştirileri dikkat çekti. Yeni Fatih için yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde oldu:

“Apo değişikliği ve hatta Şevket bile bundan iyiydi”

“Doğukan’dan başka kimse Fatih’i oynayamaz, net!”

“Eminim iyi bir oyuncudur ama Doğukan Güngör’e alıştığımız için yadırgadık”

“Temu’dan sipariş ettiğimiz Fatih”

“Diziden Pembe bile çıktı ama bu kadar koymamıştı”

“Keşke Fatih karakteri öldürülseydi”

Geçmiş sezonlarda da ayrılıklar yaşanmıştı

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz sezonlarda Pembe Ünal, Alev, Umut ve Doğa gibi önemli karakterler de hikâyeden çıkarılmış, bu ayrılıklar izleyici cephesinde geniş yankı uyandırmıştı.