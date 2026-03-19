Mahmut Tanal, günlerdir süren kesintilerin ihmal ve yönetim sorunu olduğunu belirterek Enerji Bakanlığı’na “Derhal kalıcı çözüm üretin” çağrısı yaptı.

“Şanlıurfa karanlıkta, vatandaş isyanda” ifadeleriyle başlayan açıklamada Tanal, kentte günlerdir süren elektrik kesintilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bu artık teknik arıza değil”

Tanal, İran ve İsrail’de savaş koşullarına rağmen elektrik kesintisi yaşanmadığını vurgulayarak Şanlıurfa’da barış ortamında yaşanan kesintilerin “yönetim zafiyeti” olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, “Bu artık teknik bir arıza değil, açık bir ihmal ve yönetim sorunudur” diyen Tanal, vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

Bakanlığa açık çağrı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çağrıda bulunan Tanal, elektrik hizmetinin bir ayrıcalık değil temel hak olduğunu vurguladı.

Tanal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlıurfa halkı cezalandırılamaz.”

“Elektrik bir lütuf değil, temel bir haktır.”

“Derhal kalıcı çözüm üretin.”

“Bu karanlığın hesabı sorulur”

Açıklamasının sonunda yetkililere seslenen Tanal, yaşanan sorunların takipçisi olacaklarını belirterek “Bu karanlığın hesabını millet mutlaka sorar” dedi.