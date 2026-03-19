Maç Detayları

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)

Scandicci: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)

Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

Altın Set: 13-15

Süre: 136 dakika

Fenerbahçe, normal setlerde etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3-1 mağlup etti ve taraftarlarını umutlandırdı. Ancak altın sette rakibine üstünlük kuramayan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalden elendi. İlk maçı İtalyan ekibi 3-0 kazanmıştı.