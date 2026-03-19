Maç Detayları
-
Salon: Burhan Felek Vestel
-
Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
-
Fenerbahçe: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)
-
Scandicci: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)
-
Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25
-
Altın Set: 13-15
-
Süre: 136 dakika
Fenerbahçe, normal setlerde etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3-1 mağlup etti ve taraftarlarını umutlandırdı. Ancak altın sette rakibine üstünlük kuramayan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalden elendi. İlk maçı İtalyan ekibi 3-0 kazanmıştı.
Kaynak: DHA