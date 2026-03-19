Bakan Tekin, CHP’yi eleştirerek, “Koskoca CHP’yi bir film setine çevirdiler. Tosun Paşa’daki gibi iki taraf kavga ediyor, entrikalar dönüyor. Biz de keyifle seyrediyoruz ama ülkem adına utanıyorum” ifadelerini kullandı. Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Çekirdek alıp CHP’nin içerisindeki gelişmeleri uzaktan seyredeceğimiz bir dünya. Keyif alıyorum CHP’de olanları seyretmekten ama demokratik ülkelerde muhalefet partileri belkemiğidir.”

Milli ve Manevi Değerlere Bağlı Kuşak Vurgusu

Bakan Tekin, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinerek, “Bize kanlarıyla emanet edilen bu coğrafyaya gözümüz gibi bakacak bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Ramazan etkinlikleriyle çocuklarımız yardımlaşmayı, dayanışmayı ve merhameti öğreniyor. Ama bazı kesimler bunu eleştiriyor, ‘Toplumu Talibanlaştırıyorsunuz’ diyor. Biz çocuklarımıza değerleri öğretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ramazan Etkinliklerine Eleştirilere Yanıt

Okullardaki ramazan etkinlikleri ve yayınlanan genelge ile ilgili tartışmalara da değinen Tekin, “Hazreti İsa’nın doğumunda okulu süslemek sıkıntı olmuyor ama Ramazan’da çocuklar merhameti, paylaşmayı öğrenirse Talibanlaşma deniliyor. Bunu kabul edemem” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Dostluk ve Uyarı Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum’daki buluşmada, “Bu önemli görevde eğer iyilik üzerine olursa bana dualarınızı eksik etmeyin, yanlışa saparsak bir dost olarak uyarın” mesajını verdi. Çiftçi, Tekin ile 36 yıllık dostluğunu vurguladı ve AK Parti’ye üye formunu imzalayarak İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’na teslim etti.