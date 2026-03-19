Hastanenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Duran, açılışla birlikte bölgenin sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını ve nitelikli, hızlı sağlık hizmetinin sunumunun güçleneceğini vurguladı.

Hastane Detayları: 100 yatak kapasitesi 12 poliklinik 11 üniteli hemodiyaliz birimi 5 yataklı yoğun bakım ünitesi Modern ameliyathane ve güçlü teknik altyapı Acil servis 222 araç kapasiteli otopark



Duran, bu yatırımın insan odaklı sağlık anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, “Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor.



Rize Güneysu’da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılıyor.



