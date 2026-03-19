İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin aldığı hasara ilişkin gelişmeler, İsrail ordusunun sansür otoritesi tarafından yayınlanmasına izin verildi. Sosyal medyada ise termik santral bacaları ve elektrik santrallerinden çıkan yoğun siyah dumanların görüntüleri paylaşıldı.

Kanal 12 televizyonu, Hayfa’da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin sevk edildiğini aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen olmadığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde halk cep telefonlarına ön uyarı mesajları alırken sığınaklarda kalmaları istendi.

Sirenler, Hayfa’nın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, başkent Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te çaldı. AA muhabirleri, söz konusu bölgelerde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.