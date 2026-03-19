Maçı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din birlikte izledi. Karşılaşmayı İspanya’dan Javier Alvarez ve Yon Bustamante hakem ikilisi yönetirken, gözlemci olarak Bulgaristan’dan Mihail Bashev görev aldı.

Milli takımın gol dağılımında öne çıkan isimler şunlar oldu: Doruk Pehlivan 8, Enis Harun Hacıoğlu 5, Ediz Aktaş 5, Sadık Emre Herseklioğlu 3. Romanya’da ise Andrei Buzle 8, Ionut Nistor 5 ve Denis Vereș 3 golle takımını sırtlayan oyuncular oldu.

Eleme turunun ikinci maçı 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya’nın Buzau kentinde oynanacak ve Türkiye’nin tur şansını sürdürebilmesi için kritik bir mücadele olacak.