Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. Mücadelenin kırılma anı ise 37’nci dakikada yaşandı. Fatih Karagümrük oyuncusu Kranevitter, topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda baskısını artıran Kayserispor, aradığı golü 66’ncı dakikada buldu. Cardoso’nun ortasında topu iyi takip eden Onugkha, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda farkı artırma şansları yakalayan Kayserispor, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 4’üncü galibiyetini alan Kayserispor, puanını 23’e yükselterek düşme hattında kritik bir basamak çıkıp 16’ncı sıraya yerleşti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.