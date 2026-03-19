Hegseth, saldırıların temel amacının İran’ın füze fırlatma kapasitesini ve savunma sanayisini tamamen çökertmek, yeniden yapılanmasını engellemek ve nükleer silaha erişimini durdurmak olduğunu belirtti. Ayrıca İran donanmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı, operasyonların başlangıcından bu yana İran sınırları içinde 7 bini aşkın hedefin vurulduğunu ve en büyük saldırının ise bugün gerçekleştirileceğini söyledi. Hegseth, “Saldırılarımız sonrası İran’ın balistik füze eylemleri yüzde 90 azaldı. İHA’larının yüzde 90’ını havada imha ettik. Yüzlerce savunma sanayi tesisi doğrudan hedef alındı” dedi.

Toplantıda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise Hark Adası’ndaki askeri altyapıya yönelik 90’dan fazla hassas noktanın vurulduğunu açıkladı. Caine, bugüne kadar 120’den fazla geminin ve 44 mayın gemisinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonların süreceğini ifade etti.

Yetkililer, İran’ın deniz gücünün ciddi şekilde zayıflatıldığını, askeri limanların devre dışı bırakıldığını ve donanmanın büyük ölçüde işlevsiz hale getirildiğini ileri sürdü.