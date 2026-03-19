Bakanlık açıklamasında, en çok tartışılan konulardan biri olan “milli parkların imara açıldığı” iddiası kesin bir dille yalanlandı. Yapılan açıklamaya göre:
Yeni bir yapılaşma izni getirilmiyor
Korunan alanlardaki izin türleri daraltılıyor
“Kamu yararı ve zaruriyet” şartı aynen korunuyor
Bu kapsamda düzenlemenin yeni bir imar kapısı açmadığı, mevcut kuralları daha net hale getirdiği vurgulandı.
Milli Parklara Otel Yapılacak mı?
Bakanlık, milli park alanlarına otel yapılacağı ve bu alanların 49-99 yıllığına kiralanacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Açıklamada:
Bu sürelerin yeni olmadığı
Mevcut kanunda zaten yer aldığı
Sadece düzenlemelerin uyumlaştırıldığı
ifade edildi.
Petrol ve Doğal Gaz Tesisleri İddiası
Milli parklara enerji tesisleri kurulacağı yönündeki iddialar da yalanlandı. Bakanlık açıklamasında:
Yeni bir yapılaşma izni verilmediği
Sadece yöre halkının temel ihtiyaçları için zorunlu altyapı projelerine izin verilebileceği
Bu durumun ticari ya da sanayi yatırımı anlamına gelmediği
belirtildi.
Milli Parklar Cumhurbaşkanlığına mı Devrediliyor?
Düzenlemeyle milli parkların Cumhurbaşkanlığına devredileceği iddialarının da doğru olmadığı açıklandı. Buna göre:
Yeni milli park ilan etme yetkisi zaten Cumhurbaşkanında bulunuyor
İşletme süreçleri ihale mevzuatına göre yürütülüyor
Yönetim devri söz konusu değil
Avcılara Af mı Geliyor?
Bakanlık, avcılara yönelik af iddialarını da reddetti. Açıklamada:
Af olmadığı
Süresiz iptal yerine 2 yıllık geçici yasak ve eğitim süreci getirildiği
Tekrar ihlal durumunda süresiz yasağın devam edeceği
Kaçak avcılık cezalarının artırıldığı
vurgulandı. Ayrıca orman muhafaza memurlarının denetimlere daha aktif katılacağı belirtildi.