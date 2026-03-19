Bakanlık açıklamasında, en çok tartışılan konulardan biri olan “milli parkların imara açıldığı” iddiası kesin bir dille yalanlandı. Yapılan açıklamaya göre:

Yeni bir yapılaşma izni getirilmiyor

Korunan alanlardaki izin türleri daraltılıyor

“Kamu yararı ve zaruriyet” şartı aynen korunuyor

Bu kapsamda düzenlemenin yeni bir imar kapısı açmadığı, mevcut kuralları daha net hale getirdiği vurgulandı.

Milli Parklara Otel Yapılacak mı?

Bakanlık, milli park alanlarına otel yapılacağı ve bu alanların 49-99 yıllığına kiralanacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Açıklamada:

Bu sürelerin yeni olmadığı

Mevcut kanunda zaten yer aldığı

Sadece düzenlemelerin uyumlaştırıldığı

ifade edildi.

Petrol ve Doğal Gaz Tesisleri İddiası

Milli parklara enerji tesisleri kurulacağı yönündeki iddialar da yalanlandı. Bakanlık açıklamasında:

Yeni bir yapılaşma izni verilmediği

Sadece yöre halkının temel ihtiyaçları için zorunlu altyapı projelerine izin verilebileceği

Bu durumun ticari ya da sanayi yatırımı anlamına gelmediği

belirtildi.

Milli Parklar Cumhurbaşkanlığına mı Devrediliyor?

Düzenlemeyle milli parkların Cumhurbaşkanlığına devredileceği iddialarının da doğru olmadığı açıklandı. Buna göre:

Yeni milli park ilan etme yetkisi zaten Cumhurbaşkanında bulunuyor

İşletme süreçleri ihale mevzuatına göre yürütülüyor

Yönetim devri söz konusu değil

Avcılara Af mı Geliyor?

Bakanlık, avcılara yönelik af iddialarını da reddetti. Açıklamada:

Af olmadığı

Süresiz iptal yerine 2 yıllık geçici yasak ve eğitim süreci getirildiği

Tekrar ihlal durumunda süresiz yasağın devam edeceği

Kaçak avcılık cezalarının artırıldığı

vurgulandı. Ayrıca orman muhafaza memurlarının denetimlere daha aktif katılacağı belirtildi.