Maça etkili başlayan Göztepe, 32’nci dakikada Juan’ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor’da Mustafa Eskihellaç, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve ev sahibi ekip 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Trabzonspor Baskıyı Artırdı
İkinci yarıda eksik olmasına rağmen oyuna ağırlığını koyan Trabzonspor, özellikle Paul Onuachu ile gole yaklaştı. 87’nci dakikada Onuachu’nun attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
Umut Nayir’den Hayat Öpücüğü
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Umut Nayir, 90+3’te attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve takımına kritik bir puan kazandırdı.
Maçın Özeti
- Skor: Trabzonspor 1-1 Göztepe
- Goller: Umut Nayir (90+3) – Juan (32)
- Kırmızı Kart: Mustafa Eskihellaç (42)
Trabzonspor, sahasında iki puan kaybederken; Göztepe deplasmandan önemli bir puanla ayrıldı.