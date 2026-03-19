Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Düşüncemiz her ne olursa olsun en kıymetli olan bizim birlik ve beraberliğimizdir. Bizim aramıza hiç kimsenin nifak sokmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Biz şehrimize ve ülkemize sahip çıkacağız. İnancı, dili, ırkı ne olursa olsun biz dünyada Türkiye'den menfaat ve yardım bekleyen mazlum coğrafyalara sahip çıkacağız' dedi.

Gün içerisinde Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Uraloğlu, Düzköy ilçesinin kapalı spor salonunda düzenlenen iftar programında vatandaşlara bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, 'Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Sizlerin bayramınızı tebrik ediyor. Dün beraber Rize'ye geldik. Bugün program çerçevesinde Trabzon'dayız. Birkaç ilçemizi ziyaret ettik. Başı rahmet ortası marifet sonu da cehennem azabından kurtuluş olan ramazanın sonuna geldik. İnşallah bizde o kurtulanlardan olmuşuzdur. Nice bayramlara ve ramazanlara inşallah bizleri hep beraber nasip etsin. Zorlu dönmelerden ve günlerden geçiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bölgesinde bir güven adası şeklinde dimdik sizlerin destekleriyle beraber ayakta durmaya çok şükür devam ediyor. Allah'ın izniyle durmaya da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın sadece bölgesinde değil dünyada sözünü güvenilen bir lider haline geldi. Cumhurbaşkanımız 'Bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için Rab'bime ne kadar şükretsem azdır' diyor. Allah bize böyle bir lider nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Onunla beraber çalışıyor ve yol yürüyor olmaktan ben kendi adıma, hemşerilerim adına gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

'BİZİM GÖREVİMİZ SİZE HİZMET ETMEK'

Bakan Uraloğlu, güzel işlere yoğunlaştıklarını kaydederek 'Siyaseten kamu görevi olarak bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Bizim en önemli problemlerimizden ya da beklentilerimizden bir tanesi olan Akçaabat-Düzköy yolumuzu aşağı yukarı bitirdik. Birkaç nokta kaldı onları da bitiriyoruz. Burası aynı zamanda Karadeniz'in Türkiye'nin en yoğun kullanılan yollarından bir tanesi. Bunu bitirmiş olacağız. Yine civarımızdaki Çayır bağı-Tonya yolunu da aşağı yukarı bitirdik. Sizlerin belki daha sık kullandığı mahalle yollarımız var. Onları da Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Allah'ın izniyle yapıyoruz. Önceki sene çok güzel işler yaptık. Ondan öncesinde de yaptık. Ama 2-3 senedir biraz daha yoğunlaştık' dedi.

'MAZLUM COĞRAFYALARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Hizmetlere devam edeceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, 'Bu hizmetleri biz dün yaptık, bugün yaptık yarın da yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerden daha önemli olan bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Düşüncemiz her ne olursa olsun en kıymetli olan bizim birlik ve beraberliğimizdir. Bizim aramıza hiç kimsenin nifak sokmasına biz müsaade etmeyeceğiz. Biz önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Biz şehrimize ve ülkemize sahip çıkacağız. İnancı, dili, ırkı ne olursa olsun biz dünyada Türkiye'den menfaat ve yardım bekleyen mazlum coğrafyalarına sahip çıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah ondan razı olsun' dedi.