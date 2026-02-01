AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Muğla’ya geldi. Yazıcı, toplantı öncesinde Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, ardından Kadın Azmağı’nda tekne turu yaptı.

Program kapsamında AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nı, Apiterapi Merkezi’ni ve Muğla Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret eden Yazıcı, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

“Anayasayı millet yapar”

Toplantıda konuşan Hayati Yazıcı, anayasa yapma hakkının millete ait olduğunu vurgulayarak, “Egemenliğin sahibi millettir. Mecliste ve birçok resmi binada ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ifadesi yer alıyor. Ancak millet bugüne kadar anayasa yapma hakkını tam anlamıyla kullanabilmiş mi? Hayır” dedi.

“Anayasalar darbe dönemlerinde yapıldı”

Türkiye’de bugüne kadar yapılan anayasalara değinen Yazıcı, 1921 Anayasası’nın Kurtuluş Savaşı döneminde, 1924 Anayasası’nın ise Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde hazırlandığını hatırlattı. 1961 ve 1982 anayasalarının ise darbe dönemlerinde yapıldığını belirten Yazıcı, “1961 Anayasası’nı darbeciler yaptı. Bir başbakan ve iki bakan idam edildi, ardından anayasa yapıldı. 1982 Anayasası da yine darbeciler tarafından hazırlandı” ifadelerini kullandı.

“Anayasa değişikliklerinin çoğu AK Parti döneminde yapıldı”

Yürürlükte bulunan 1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 değişiklik yapıldığını hatırlatan Yazıcı, bu değişikliklerin 12’sinin AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirildiğini söyledi. En kapsamlı değişikliğin ise 2017 yılında yapıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirildiğini ifade etti.

“Tam tekmil bir anayasa yapılmalı”

Yapılan değişikliklere rağmen anayasanın bütüncül bir yapıya kavuşamadığını dile getiren Yazıcı, milletin hâlâ “tam tekmil” bir anayasa yapma hakkını kullanamadığını söyledi. AK Parti olarak yeni anayasa hedefinin kuruluş bildirgesinden itibaren tüm seçim beyannamelerinde yer aldığını belirten Yazıcı, muhalefet partilerinin vaatlerinde dahi anayasa değişikliği bulunduğuna dikkat çekti.

“Türkiye yeni bir anayasa yapmalı”

Konuşmasının sonunda yeni anayasa çağrısını yineleyen Hayati Yazıcı, “Türkiye yeni bir anayasa yapmalı ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı” dedi.