Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklandı.

Kırmızı Bülten’le aranan Sertçelik, 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanmış, yürütülen iade sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Serdar Sertçelik’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını belirterek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar Sertçelik’in, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kasten öldürme” ve “bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından Kırmızı Bülten ile arandığı belirtildi.