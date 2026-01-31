Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sanat dünyasında ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, 15 Ekim 2025’te kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, 107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ürek, 30 Ocak akşamı yaşamını yitirdi.

İzzet Çapa’dan Dikkat Çeken Paylaşım

Fatih Ürek’in vefatının ardından işletmeci İzzet Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çapa, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o ‘koca yüreği’ şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da size yakışırdı.”

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cenaze Töreni 1 Şubat’ta

Fatih Ürek’in cenaze programı da netleşti. Ünlü sanatçının cenazesi, 1 Şubat Pazar günü, İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fatih Ürek’in vefatı, sevenleri ve sanat camiası tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.