Karabük’te hafta sonu tatili için gittikleri Keltepe Kayak Merkezi’nden dönen Senegalli üniversite öğrencilerinitaşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Düzçam köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören Senegalli öğrencileri taşıyan, Yasin Özdal yönetimindeki 78 ACL 031 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak alt yola savruldu.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 üniversite öğrencisi ile minibüs şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.