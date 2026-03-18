İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen kazada, 74 yaşındaki A.A. yaralandı. Kaza, 15 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T.B. (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı kadın ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden A.A.’nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Ehliyeti Yetersiz Çıktı

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü M.T.B.’nin ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.