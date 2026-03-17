İçişleri Bakanlığı, 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı tütün mamulleri, makaron ile elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi, yakalanan 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. (DHA)