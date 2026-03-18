Emmanuel Macron, ülkesinin Orta Doğu’daki çatışmaların tarafı olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik askeri operasyonlara katılmayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a karşı Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla müttefik ülkelere yaptığı askeri koalisyon çağrısına olumsuz yanıt veren Macron, Fransa’nın bölgedeki tutumunu netleştirdi.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı öncesi konuşan Macron, Fransa’nın bölgede savunma pozisyonunda olduğunu ve önceliklerinin kendi vatandaşları ile müttefiklerinin güvenliği olduğunu vurguladı.

Macron, “Fransa çatışmanın tarafı değildir. Bu nedenle mevcut koşullarda Hürmüz Boğazı’nın açılması veya özgürleştirilmesine yönelik operasyonlara kesinlikle katılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Askeri Koridora Karşı, Diplomatik Refakat Önerisi

Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilerin güvenliğine ilişkin alternatif bir plan da paylaşan Macron, askeri güç kullanılarak bir koridor oluşturulmasına karşı olduklarını belirtti.

Macron, hava saldırılarının ana aşamasının sona ermesinin ardından ve askeri operasyonlardan bağımsız şekilde, gemilere yönelik bir “refakat sistemi” kurulabileceğini ifade etti.

Söz konusu sistemin, diplomatik girişimler ve gerilimi azaltmaya yönelik adımlarla birlikte hayata geçirilebileceği belirtildi.