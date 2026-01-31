Yayın tarihi merakla beklenen “Aynı Yağmur Altında” dizisiyle ilgili kulislerden yeni bilgiler geldi. Ali Balcıyönetmenliğinde, Baba Yapım imzası taşıyan dizinin 9 Şubat Pazartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmasının planlandığı öğrenildi.
Kulis bilgilerine göre pazartesi akşamı yayınlanması beklenen dizi, aynı gün ekrana gelen “Uzak Şehir” ve “Cennetin Çocukları” dizileriyle reyting yarışına girecek.
Londra’dan İstanbul’a Uzanan Güçlü Bir Aşk Hikâyesi
“Aynı Yağmur Altında”, Nilsu Berfin Aktaş’ın Sofía Martínez karakterine hayat verdiği, Londra’dan İstanbul’a uzanan etkileyici bir aşk öyküsünü konu alıyor. Dizide Burak Tozkoparan, İstanbul’a taşınan Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş rol alıyor.
“Aynı Yağmur Altında” dizisinin, yayın hayatına başlamasıyla birlikte pazartesi akşamları televizyon ekranlarında rekabeti artırması bekleniyor.