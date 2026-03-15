NOW ekranlarında yayınlanan ve son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Medyapım imzası taşıyan dizinin kadrosuna son olarak oyuncu Burak Çelik dahil oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizinin güçlü oyuncu kadrosu yeni transferlerle genişlemeye devam ediyor. Burak Çelik’in projeye katılması, dizinin takipçileri arasında da merak uyandırdı.

Yeni bölüm haftaya ekranda

Önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanacak olan dizide, Burak Çelik’in hayat vereceği karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Burak Çelik daha önce, yine Yeraltı ekibinin imzasını taşıyan Hudutsuz Sevda dizisinde rol almıştı. Oyuncunun yeni projedeki performansı ve canlandıracağı karakterin hikâyeye nasıl yön vereceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.