Başkentte kültür ve sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden CSO Ada Ankara, şubat ayının ilk haftasında konserden tiyatroya uzanan zengin programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

CSO Ada Ankara’dan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca farklı müzik türleri, sahne projeleri ve çocuklara yönelik etkinlikler izleyiciyle buluşacak. Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı program, Ankaralı sanatseverlere dopdolu bir sanat takvimi sunacak.

2 Şubat’ta DenizBank Konserleri kapsamında, CSO sanatçıları ile Denizsu Polat ve Ezgi Göktürk’ün sahne alacağı oda müziği konseri gerçekleştirilecek.

3 Şubat’ta Ziraat Bankası Ana Salon’da “Sedat Yüce ile Mançofonik Şarkılar” konseriyle Barış Manço anılacak. Aynı akşam Bankkart Mavi Salon’da “İki Tenor” konseri müzikseverlerle buluşacak.

4 Şubat’ta Gypsy Swing repertuvarıyla Manuṣ-u Ala, Bankkart Mavi Salon’da sahne alacak.

5 Şubat Perşembe günü Ziraat Bankası Ana Salon’da Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza konser verecek. Aynı gün Bankkart Mavi Salon’da “Meşk-i Zeybek” sahnelenecek.

6 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında Alessandro Cedroneyönetiminde Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Aynı akşam Bankkart Mavi Salon’da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, “90’lık Karışık Kaset - 2: Ah Aşk” programıyla izleyiciyle buluşacak.

7 Şubat’ta Tarihi Salon’da Gülsin Onay piyano resitali sunacak. Aynı gün Bankkart Mavi Salon’da Sovak & The Leavers, Ziraat Bankası Ana Salon’da ise Selçuk Balcı konseri gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ayrıca çocuklara yönelik “Dört Yanımda Müzik” adlı interaktif aile oyunu Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek.

Program, 8 Şubat Pazar günü Bankkart Mavi Salon’da “Fosforlu Cevriye” tiyatro oyunuyla devam edecek. Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon’da Simge, “Anlatasım Var” konseriyle sahne alacak. Pazar günü çocuklar için “80 Günde Dünya Turu” adlı oyun da Bankkart Mavi Salon’da izleyiciyle buluşacak.

Etkinliklere ilişkin bilet ve ayrıntılı bilgilere, CSO Ada Ankara gişeleri ile resmi satış kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.