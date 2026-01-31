Şule Yüksel Şenler’in hayat hikâyesini konu alan TRT tabii’nin yeni dizisi “Şule”, çekimlere resmen başladı. Dizi, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran önemli isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler’in yaşamını ekranlara taşıyacak.

Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Yapımda Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy, Hülya Darcan, Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Tuğba Daştan, Fatoş Kabasakal, Mürşit Ağa Bağ, Tutku Ece Alkan ve Zeynep Ebrar Karaca gibi deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor.

“Şule” dizisinin yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu üstlenirken, proje Frame Pictures imzası taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ece Erdek oturuyor.

TRT tabii platformunda izleyiciyle buluşacak olan “Şule”, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor.