Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun’da düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye” kura çekim töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgesinde inşa edilen 455 bin konutun, muhalefetin hayal bile edemeyeceği bir proje olduğunu söyledi.

Samsun’daki törende 6 bin 397 konutun kura çekimi gerçekleştirilirken, programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti milletvekilleri, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Saatte 23, Günde 550 Konut Ürettik”

Kura çekimi öncesinde konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan inşa sürecine dikkat çekerek,

“200 bin mimar, mühendis ve işçimizle gece gündüz çalıştık. Rekor hızla saatte 23, günde 550 konut ürettik” dedi.

Kurum, depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak 455 bin 357 konutun teslim edildiğini belirterek, bunun dünya ölçeğinde benzersiz bir başarı olduğunu vurguladı.

“Türkiye Dışında Hiçbir Ülke Bu İşin Altından Kalkamaz”

Deprem bölgesindeki inşa sürecinin büyüklüğüne değinen Kurum,

“11 ilde, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışında hiçbir ülkenin altından kalkabileceği bir iş değildir” ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Tartışması

Muhalefetin kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktığını savunan Kurum,

“Kentsel dönüşüme kim karşı çıkıyor? Milletimizin can güvenliğini siyaset uğruna kim riske atıyor?” diyerek CHP’yi eleştirdi.

Özgür Özel’e Sert Sözler

Bakan Kurum, CHP lideri Özgür Özel’in deprem konutlarına ilişkin açıklamalarına da tepki göstererek şunları söyledi:

“455 bin konut, Özgür Bey’in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje. Maketini bile yapamazlar. ‘Boş senet imzalatılıyor’ diyerek vatandaşımızı huzursuz etmeye çalışıyor. Çek, senet işlerini siz iyi bilirsiniz. Baklava kutularını da iyi bilirsiniz.”

Kurum, deprem konutlarının faizsiz, sabit fiyatla ve vatandaşları zorlamayacak koşullarda teslim edileceğini vurgulayarak, hükümetin bugüne kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade etti.