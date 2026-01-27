Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. H.O.'nun (24) kullandığı 16 LL 086 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ergin Demirkan'a çarptı. Demirkan savrulup, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Demirkan, hastaneye kaldırıldı. Demirkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA