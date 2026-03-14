Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gökçeyurt Ekolojik Köy’de düzenlenen programlarda 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri doğa ve ekoloji temelli eğitimlere katılıyor.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, çevreyi tanıma, doğayı koruma ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor. Program, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da destekleniyor.

Doğayı Yerinde Keşfediyorlar

Eğitim programı kapsamında öğrenciler ekolojik köyde bulunan tohum ambarını, arıcılık atölyesini ve tarım alanlarını gezerek doğanın işleyişini yakından gözlemliyor. İlk aşamada video gösterimleriyle bilgilendirilen çocuklar, daha sonra atölyelerde uygulamalı etkinliklere katılarak öğrendiklerini deneyimleme imkânı buluyor.

Programda ayrıca öğrenciler, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgilendiriliyor. ATİKO aracı içinde gerçekleştirilen eğitimlerde atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları anlatılıyor.

Programlara Yoğun İlgi Var

Gökçeyurt Ekolojik Köy’de düzenlenen eğitimlere her geçen gün daha fazla öğrenci katılıyor. Programlar yalnızca Mamak’taki okullarla sınırlı kalmayıp, çevre ilçelerden ve farklı illerden gelen okulların da katılımına açık şekilde gerçekleştiriliyor.

Son bir yıl içinde randevu sistemi üzerinden başvuru yapan 3 bin 584 öğrenci ekolojik köyü ziyaret ederek doğa temelli eğitimlere katıldı. Eğitim programlarının çocukların doğayı yakından tanımasına, çevre bilincinin gelişmesine ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmasına katkı sağladığı belirtiliyor.