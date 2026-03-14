Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı. Gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

Kastamonu’dan Hatay’a sefer yapan ve M.A.’nın kullandığı 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı TIR’a henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otobüs Hostesi Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 15 yolcu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşım Tek Şeritten Sağlandı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden hostesin cenazesi morga götürüldü.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.