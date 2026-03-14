Fethi Yaşar, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında belediyede görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin katıldığı buluşmada, sağlık çalışanlarının yaklaşan Ramazan Bayramı da kutlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Yaşar, doktorlardan hemşirelere, hasta bakıcılardan tüm sağlık personeline kadar bu alanda çalışan herkesin insanlık adına önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirten Yaşar, bu tür olayların önlenmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

46 Mahalleye Aile Sağlığı Merkezi

Yenimahalle Belediyesi olarak sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Yaşar, ilçede bulunan 57 mahallenin 46’sına aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını söyledi. Aile sağlığı merkezlerinin vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını belirten Yaşar, bu merkezler sayesinde vatandaşların temel sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşabildiğini ifade etti.

Vatandaşların bu merkezlerde muayene olabildiğini, reçete yazdırabildiğini ve çeşitli sağlık ölçümlerini yaptırabildiğini dile getiren Yaşar, ihtiyaç duyulması halinde aile hekimlerinin hastaları hastanelere yönlendirdiğini söyledi. İlçede üç mahallede daha aile sağlığı merkezine ihtiyaç olduğunu belirten Yaşar, bu eksikliğin de yıl içinde giderileceğini kaydetti.

Evde Sağlık Hizmeti de Veriliyor

Başkan Yaşar, belediyenin yalnızca sağlık merkezleriyle sınırlı kalmayarak farklı projelerle de sağlık hizmetlerine katkı sunduğunu dile getirdi. Çayyolu’nun belediyenin hizmet alanında olduğu dönemde Yaşamkent’te Gazi Üniversitesi’ne bağlı bir hastane ek binası yaptıklarını hatırlatan Yaşar, söz konusu tesisin bugün bölgede önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Ayrıca evde sağlık hizmeti ekiplerinin de her yıl hastaneye gitme imkânı bulunmayan yüzlerce vatandaşı evlerinde ziyaret ederek gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştirdiğini ifade eden Yaşar, yerel yönetimlerin doğrudan sorumluluğunda olmasa da sağlık alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Programın sonunda Yaşar, vatandaşlara güler yüzle hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Tıp Bayramlarını kutladı.