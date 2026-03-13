Trendyol Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak yaptı.

Ev sahibi Fatih Karagümrük maça Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Kravenitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Barış Kalaycı, Larsson ve Tiago Çukur ilk 11’iyle başladı.

Konuk ekip Fenerbahçe ise Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Cherif ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 15’inci dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Bartuğ Elmaz, penaltı noktası sağından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

27’nci dakikada Fenerbahçe’de Levent Mercan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta çıktı. 34’üncü dakikada Fatih Karagümrük’ün Tiago Çukur ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

45+1’inci dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Kalaycı’nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında Lichnovsky’nin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Arka direkte Serginho’nun tamamladığı vuruşla skor 2-0 oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe farkı azaltmak için baskı kurmaya çalıştı. 52’nci dakikada Tiago Çukur’un pasında Serginho’nun şutunu kaleci Mert Günok kurtardı. 71’inci dakikada Musaba’nın ceza sahası içindeki şutunda ise kaleci Grbic gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

TEDESCO CEZASI NEDENİYLE KULÜBEDE YER ALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Samsunspor maçının son anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Karagümrük karşılaşmasında kulübede yer alamayan Tedesco’nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıktı.