Programda Erdoğan’ın yanı sıra Numan Kurtulmuş, Mehmet Fatih Kacır ve Bilal Erdoğan ile çok sayıda davetli yer aldı.

“Türkiye’yi ateş çukurundan uzak tutmak önceliğimiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin krizleri yönetme konusunda güçlü bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Olayların sadece görünen kısmına değil, perdenin arkasındaki gerçeklere de odaklanıyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzak tutmak birinci önceliğimizdir.”

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin hava sahasını ihlal eden tehditlere karşı gerekli önleme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

Mezhep ve etnik kışkırtma uyarısı

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, özellikle İran’a yönelik saldırılar sonrasında mezhep ve etnik köken temelli provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, “İran’a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum” dedi.

Gazze ve Filistin mesajı

Konuşmasında Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden sivillere dikkat çekti. Türkiye’nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Filistin halkına destek mesajı verdi.

İlber Ortaylı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için de başsağlığı dileyerek, “Entelektüel kişiliği ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.