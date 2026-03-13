Ülkemizde yıllardır hem siyasetin hem de toplumsal hayatın bir numaralı gündemi olan sağlık sektörü, her geçen gün büyüyen sorunları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı M. Sıddık Akın, Türkiye’de sağlık sisteminin işleyişine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Sağlık kurumlarına başvuru sayısının dünya ortalamalarının çok üzerinde olduğunu belirten Akın, mevcut sistemin “kışkırtılmış talep” üzerine kurulduğunu ifade etti. Personel yetersizliği, artan iş yükü, şehir hastaneleri modeli ve sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasının hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından ciddi sorunlar yarattığını vurgulayan Akın, sağlık hizmetlerinin kamusal bir hak olarak yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

“HER VATANDAŞ YILDA ORTALAMA 12 KEZ SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURUYOR”

Türkiye’de sağlık sistemindeki yoğunluğun temel nedenlerinden birinin aşırı başvuru sayısı olduğunu belirten Akın, “Türkiye nüfusu 86 milyon olarak ifade ediliyor. Ancak bir yıl içinde sağlık kurumlarına başvuru sayısı yaklaşık 1 milyar 100 milyon. Bu da her bir kişinin yılda ortalama 12,4 kez sağlık kurumlarına başvurduğu anlamına geliyor.” şeklinde değerlendirdi.

Avrupa ülkelerinde durumun farklı olduğuna dikkat çeken Akın, Türkiye’de genç nüfusa rağmen sağlık kurumlarına başvurunun çok daha fazla olduğunu söyledi: “Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus daha yaşlı. Yaşlı nüfus kronik hastalıkların daha fazla olduğu bir nüfustur ve normalde başvuruların daha fazla olması gerekir. Buna rağmen o ülkelerde sağlık kurumlarına başvuru ortalaması 6,2 – 6,4 civarında. Bizde ise bunun neredeyse iki katı.”

“YÜZDE 50 PERSONELLE İKİ KAT FAZLA HASTAYA BAKIYORUZ”

Sağlık çalışanlarının ciddi bir iş yükü altında çalıştığını belirten Akın, personel sayısının OECD ülkelerine göre çok düşük olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de yüz binlerce sağlık emekçisi atama bekliyor. Buna rağmen personel sayımız OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinin yarısı kadar. Bazı branşlarda üçte biri, bazı alanlarda yüzde 60’ı kadar.” ifadelerine yer verdi.

Bu durumun sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ağırlaştırdığını belirten Akın, şöyle konuştu: “Biz yüzde 50 personelle onların iki katı başvurucuya hizmet veriyoruz. Bu ne demek? Türkiye’deki her bir sağlık emekçisi OECD ülkelerindeki meslektaşından dört kat fazla çalışıyor.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.