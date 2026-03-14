İbrahim Kalın ile Mustafa Varank, Ankara’nın Çankaya ilçesinde düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Program öncesinde kurulan stantları gezen Varank, vatandaşlara ekmek arası döner ve ayran ikram etti. Sahur programında konuşan Varank, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu belirterek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif ayının daha sonlarına yaklaşıyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları ve yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. İnşallah en güzel şekilde Ramazan Bayramı’na kavuşmayı ve Kadir Gecesi’ni idrak etmeyi bizlere nasip eylesin” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Her yıl Ramazan ayında vatandaşları sahur programlarında bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Varank, Bursa ve Ankara’da hemşehrilerini sahura davet ettiklerini ifade etti. Varank, “Ramazan-ı Şerif demek birlik demek, beraberlik demek. Aynı değerler etrafında buluşabilmek demek. Sahur sofraları da bu toplumun en güzel değerlerinden biri. Bu vesileyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“Zor bir coğrafyada yaşıyoruz”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına da değinen Varank, ülkenin çevresinin adeta bir ateş çemberi içinde olduğunu söyledi. Varank, “Biz bir olduğumuzda Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Biz yeter ki beraber olabileceğimiz fırsatları çoğaltalım, kendi değerlerimize sahip çıkalım. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece Türkiye daha güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Varank, Ramazan ayının toplumda oluşturduğu dayanışma ve paylaşma ruhunun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ederek programa katılan vatandaşlara teşekkür etti. (DHA)