ESKİŞEHİR’in Odunpazarı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’nde 43 AEG 590 plakalı LPG’li otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)