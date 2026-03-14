Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliklerine yapılan seçimlere ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı doğrultusunda 8 yeni üyelik için seçim yapıldığı belirtildi.

8 isim Yargıtay üyesi oldu

Yapılan değerlendirme sonucunda; İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.